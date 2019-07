Guccini, un disco-tributo per gli 80 anni del cantautore

Un doppio album di cover, cantate dalle voci più importanti del panorama musicale italiano, per festeggiare Francesco Guccini, che a giugno del prossimo anno spegnerà 80 candeline. Questo il progetto che BMG ha affidato a Mauro Pagani che, dalla cabina di regia, gestirà le voci di Zucchero, Ligabue, Elisa, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Luca Carboni, Samuele Bersani, Vinicio Capossela e Fabio Ilacqua, tutti coinvolti nei festeggiamenti per il compleanno di uno dei cantautori simbolo della musica leggera italiana.

La notizia, arrivata oggi su QN in un articolo di Andrea Spinelli, non è ancora confermata, e non sappiamo quali brani faranno parte della raccolta. A quanto pare, però, il disco potrebbe essere pubblicato in due tempi: una prima parte a novembre, e la seconda poco prima del compleanno del cantautore, il 14 giugno 2020.