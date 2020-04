Guardate uno bravo: Alberto Ferrari

Alberto Ferrari per #StayON in sostegno a Emergency

Alberto Ferrari ( Verdena ) in un live set esclusivo, gratuitamente in streaming su questa pagina, a sostegno delle attività di EMERGENCY nelle province di Bergamo e Brescia nel corso della crisi COVID-19.✨Come gesto concreto per aiutare chi, in prima linea, combatte l’emergenza coronavirus chiediamo di effettuare una piccola donazione. 𝐏𝐄𝐑 𝐃𝐎𝐍𝐀𝐑𝐄 vai su: https://sostieni.emergency.it/dona-ora/✨Questa iniziativa fa parte del progetto #StayON di KeepOn Live

Pubblicato da Latteria Molloy su Sabato 4 aprile 2020