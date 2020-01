Will Smith ha avuto una carriera lunga e di successo, ma apparentemente la si può condensare in un pezzo rap di due minuti. È quello che ha fatto al Tonight Show di Jimmy Fallon: rappare “The History of Will Smith”.

In realtà Smith era lì per parlare del suo nuovo film “Bad Boys For Life”, in uscita il prossimo 17 gennaio. Ma durante l’intervista c’è stato questo momento surreale in cui Smith ha rappato tutta la sua vita. Potete ascoltarlo qui sotto.