Guarda Taylor Swift che canta per la prima volta dal vivo ‘Betty’

Dopo sette anni di assenza, durante i quali si è messa alle spalle il country per diventare una pop star, Taylor Swift è tornata agli American Country Music Awards, i premi più prestigiosi dedicati alla musica country. Lo ha fatto per presentare per la prima volta dal vivo un estratto dal suo ultimo album Folklore. Ha scelto Betty, la canzone in cui veste i panni di un ragazzo di nome James che chiede perdono alla sua ex.

Seduta, vestita con pantaloni cachi e dolcevita coi lustrini, Swift si è accompagnata alla chitarra acustica, col sottofondo di un’armonica a bocca. Per l’esibizione televisiva, Swift ha cambiato un passo della canzone. “Se mi presentassi alla tua festa, mi manderesti a farmi fottere?” è diventato “mi manderesti all’inferno?”.

Per la prima volta in 55 anni, causa pandemia la cerimonia dei Country Music Awards si è tenuta a Nashville. Gli artisti si sono esibiti in varie location, dalla Opry House al leggendario Ryman Auditorium, anche in segmenti preregistrati.