Guarda ‘Taking Me Back’, il nuovo video di Jack White

Jack White ha pubblicato il live video del suo nuovo singolo, Taking Me Back, potete vederlo qui sopra.

Il video è anche un anticipo del suo prossimo tour mondiale, il Supply Chain Issues Tour, che arriverà anche in Europa nel 2022. Al momento però nessuna data italiana: «La gente continua a chiedere chi ci sarà nella band. Abbiamo pensato che sarebbe stato meglio farlo vedere», ha spiegato White in un’intervista con Alt 98.7.

The Supply Chain Issues Tour arriva in concomitanza dei prossimi due album di White: Fear of the Dawn e Entering Heaven Alive, che usciranno rispettivamente l’8 aprile e il 22 luglio.

L’ultimo album di White, Boarding House Reach, è uscito nel 2018.