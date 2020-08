Guarda ‘Sad Day’, il nuovo video di FKA twigs diretto dal regista di ‘This Is America’

FKA twigs ha diffuso un nuovo video per Sad Day, canzone tratta dal suo ultimo album Magdalene. La cantante ne è co-autrice con il regista Hiro Murai, che in passato ha diretto molti altri video fra cui This Is America di Childish Gambino. Murai è anche il regista di Guava Island, il film Amazon con Gambino e Rihanna.

Girato a Londra, «per trovare la magia nella città in cui ho vissuto per più di dieci anni», il video vede FKA twigs nei panni di una sorta di supereroina metropolitana. La cantante si produce in alcune mosse delle arti marziali cinesi che ha appreso negli ultimi tre anni, combattendo a colpi di spada con Teake fino al finale ad effetto. «Tutto quello che ho fatto in precedenza con il mio corpo, tutti gli allenamenti e la danza, hanno portato a questo punto», dice twigs.