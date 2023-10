Guarda Robert Plant cantare ‘Stairway to Heaven’ per la prima volta live in 16 anni

Stairway to Heaven cantata live da Robert Plant: non accadeva da 16 anni. È successo ieri all’evento tenuto dalla Cancer Platform, il live sviluppato da Cancer Awareness Trust e organizzato da Andy Taylor, ex chitarrista dei Duran Duran che lo scorso anno ha annunciato al mondo la sua diagnosi di un cancro alla proposta. L’evento – tenuto in onore dello stesso musicista – era a scopo benefico.

L’highlight della serata è stato sicuramente la performance di Plant che ha suonato alcune tracce dei Led Zeppelin come Thank You, Black Dog e soprattutto Stairway to Heaven che non veniva cantata dal vivo da Plant dal 2007 a Londra. Hanno partecipato inoltre Ella Henderson, Andrew Ridgeley degli Wham! e l’ex bassista dei Pink Floyd Guy Pratt.