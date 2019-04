Guarda Rancore dal vivo sul palco di ‘Radio2 Live’

Rancore si è esibito venerdì 5 sul palco della Sala B di via Asiago a Roma per Radio2 Live. Lo speciale realizzato da Rai Radio2 e condotto da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, ha visto salire sul palco il rapper romano, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con Daniele Silvestri e che è al momento in tour con la seconda parte del suo tour legato al disco Musica per bambini.

Rancore ha eseguito il suo live accompagnato dall’Orqestra e ha dimostrato sul palco la sua grinta e la sua carica. Come nella clip qui sopra, Sangue di drago, tratta dal suo disco del 2018.

Il tour di Rancore prosegue il 3 maggio a Parma.

L’appuntamento con Radio2 Live, invece, ritorna venerdì 19 con ospite Franco126.