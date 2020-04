Guarda Piero Pelù che si fa lo shampoo per raccogliere fondi per la Protezione Civile

Piero Pelù lo aveva annunciato ieri: “Come promesso agli Eroi della Protezione civile per raccogliere aiuti nel campo sanitario questa sera alle 21 farò lo shampoo in diretta Facebook”. E poi, scherzando: “Ma non ho capito bene se usare quello nella boccia all’avocado o direttamente il frutto”.

Ieri sera lo ha fatto davvero e oggi ha postato su Instagram il video di 14 minuti: “Ragazzacci l’avevo promesso… e come sapete sono di parola! Ieri sera mi sono fatto uno shampoo (creato dal babbo con sapone di Marsiglia naturale e avocado) in diretta Facebook, per sostenere i nostri angeli della Protezione Civile. Continuate a donare al link nelle stories”.

Alla fine del video Pelù dice che “per me lavarmi i capelli è uno shock, ma l’ho fatto volentieri per gli amici della Protezione Civile e per medici, infermieri, primo, secondo e terzo settore della sanità italiana che si stanno sbattendo per salvare vite umane”.