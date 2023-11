Guarda Ornella Vanoni spiegare «l’intelligenza del corpo» di Elodie

Ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa, Ornella Vanoni ha voluto dire la sua su un tema molto dibattuto nel mondo del pop, la sensualità di Elodie, spesso criticata per i suoi look e il suo uso del corpo. La cantante ha elogiato la popstar romana spiegando come quella sensualità non sia casuale: «Di ragazze belle ce ne sono, ma esiste l’intelligenza del corpo».

«Non è che c’hai il cervello qui», ha chiarito la Vanoni indicando le parti intime della cantante romana che ha sorriso tra ammirazione e imbarazzo: «La sensualità è il movimento». E ha chiosato: «Ce l’avevo anche io».