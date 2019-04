Guarda Nada dal vivo sul palco di ‘Radio2 Live’

Mac DeMarco voleva "scrivere una canzone degli Oasis" e questo è il risultato

"Avevo appena visto un documentario sugli Oasis e volevo scrivere una titanica hit rock n roll" ha scritto il canadese su "All Of Our Yesterdays". Non ci sono riuscito per niente, ma sono contento che la canzone sia uscita"