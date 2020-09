Guarda Miley Cyrus che canta ‘My Future’ di Billie Eilish

Miley Cyrus ha interpretato My Future, l’ultimo singolo di Billie Eilish. È successo durante una session per il programma di BBC Radio 1 Live Lounge. In bocca a Cyrus, My Future diventa un incrocio fra una ballata rock anni ’70 e un pezzo lounge jazzato.

Come abbiamo scritto qui, in My Future Eilish canta la forza trasformativa dell’isolamento: è una canzone d’amore per il proprio io proiettato nel futuro. Il pezzo originale si chiude con un sibillino “Ci vediamo fra un paio anni”. Nella sua versione, Cyrus aggiunge “ma probabilmente no” e fa la linguaccia alla camera.

A Live Lounge Cyrus ha anche cantato il suo ultimo singolo Midnight Sky (vedi video qui sotto) che ha presentato domenica sera agli MTV Video Music Awards 2020 con una performance ispirata al video di Wrecking Ball.