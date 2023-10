Guarda ‘Mil Veces’, il video (molto sexy) di Anitta con Damiano dei Måneskin

Il video parte con un bacio. Poi i due si spogliano, si toccano. E ancora lingue, corpi nudi, sesso sotto la doccia, a letto, su una sedia. Il video diretto da Jackson Tisi per Mil Veces, il nuovo video di Anitta con Damiano David dei Måneskin (Mick Jagger li ha appena definiti «la più grande band rock band del mondo»), lascia davvero poco all’immaginazione. Vuole essere sensuale, erotico, tempo fa si sarebbe detto “scandaloso”.

I due artisti nel clip bruciano tutte le fasi di una relazione amorosa, dall’erotismo dei primi giorni alle litigate furiose. Materiale perfetto per moltiplicare in maniera ossessiva le views del video che in sette ore ha già superato le 700mila visualizzazioni. Anitta e Damiano come coppia sullo schermo funzionano, sono credibili, e la temperatura del video sale stelle.

Qui il video. «Have fun guys», come ha scritto Damiano promuovendo il video sul suo profilo.