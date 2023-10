Guarda Mick Jagger vestito da suora per “farsela con le altre suore” nello sketch di ‘SNL’

Dopo Pete Davidson, Ice Spice e il cameo dell’ormai onnipresente neo-coppia Taylor Swift e Travis Kelce la scorsa settimana, il Saturday Night Live ha tirato fuori altre chicche: Pedro Pascal si è unito al conduttore/ospite musicale Bad Bunny per il suo monologo e Lady Gaga (!) ha introdotto la performance musicale di Bad Bunny. Ma lo show ha tenuto il meglio per ultimo.

Uno degli sketch finali della serata è stata una parodia di Sister Act 3 in cui un gruppo di suore – tra cui Bad Bunny – si riuniscono per essere interrogate su “qualcosa di sconvolgente”: un uomo potrebbe spacciarsi per una suora e nascondersi tra loro per farsela con le altre sorelle.

“È offensivo! Chiunque lo stia facendo, sei pessimo. Smettila!” esclama Bad Bunny, che sembra l’ovvio colpevole. Ma “l’uomo malvagio che cerca di corrompere le nostre anime vergini” non è Bad Bunny: è Mick Jagger, che entra nella riunione in abito.

“Bene, lo confesso! Ero io!” dice Jagger. “Sono stato io a corrompere queste povere donne con le mie labbra e i miei fianchi, e sono stato io a suonare il campanello con il mio pene e a gridare: ‘Ding-dong!’”. Sì, il frontman dei Rolling Stones è quello che si atteggia a “Sorella Kevin” e accontenta tutte le suore arrapate.

“Lo so. Questo è probabilmente il peggiore scandalo sessuale nella storia della chiesa, ma guardate il lato positivo: prima che arrivassi qui, tutte queste sorelle borbottavano semplicemente: ‘Padre nostro’ e ora gridano: ‘Oh mio Dio!'”.

Da Rolling Stone US