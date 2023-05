Guarda Marco Mengoni e Elodie ballare assieme nel video di ‘Pazza musica’

Da un lato c’è lui, appena rientrato dall’Eurovision (dove si è classificato quarto) dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo. Dall’altro lei, fresca del suo primo Forum conquistato da vera popstar dopo una serie, un film e un secondo Sanremo da protagonista.

In quest’anno d’oro era dunque lecito aspettarsi una collaborazione tra i due e Marco Mengoni e Elodie non hanno tergiversato, consegnandoci Pazza musica giusto in tempo per l’estate. Il brano, la prima collaborazione tra i due, è contenuto in Materia (Prisma), l’album che chiude la trilogia della Materia di Mengoni, uscito oggi. Pazza musica è un tormentone-non-tormentone che ambisce a qualcosa di più, ma non è difficile immaginare che lo ameremo-odieremo in poco tempo dopo che avrà invaso supermercati, bar, stabilimenti balneari.

Pazza musica è seguita da un video diretto da Roberto Ortu – che per Mengoni ha già diretto i clip di No stress, Mi fiderò, Cambia un uomo, Ma stasera – ambientato un block party ultra-inclusivo in cui Mengoni (in t-shirt con scritto “Fucker Chic”) e Elodie (per lei la frase “It’s a girl”) se la ballano assieme.