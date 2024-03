Guarda Madonna e Kylie Minogue cantare ‘I Will Survive’ al ‘Celebration Tour’

Ieri sera durante il concerto di Madonna al Kia Forum di Los Angeles, Ms. Ciccone ha portato sul palco del Celebration Tour Kylie Minogue. «Questa è quella che chiamiamo una survivor (il riferimento è al brano I Will Survive, nda)», ha detto al microfono Madonna dopo aver annunciato Kylie e averla accolta con un lungo abbraccio.

Le due insieme hanno cantato I Will Survive di Gloria Gaynor in una versione acustica e improvvisato una versione acapella di Can’t Get You Out of My Head, singolo di enorme successo di Kylie. La sorpresa arriva dopo che negli ultimi mesi la popstar australiana aveva dichiarato di sognare un duetto con Madonna. Accadrà?

Ecco i video della serata:

Madonna and Kylie Minogue perform I Will Survive and Can't Get You Outta My Head tonight in LA 🎉❤️

Video thanks to my friend Katrina ❤️🎉#MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/ukiRWtmpc8

— Matt #MadonnaAustralia (@GregvsMatt) March 8, 2024