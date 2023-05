Guarda l’omaggio di Beyoncé a Tina Turner: «Non sarei su questo palco senza di lei»

Durante la tappa del tour allo Stade France di Parigi venerdì, Beyoncé ha interrotto il suo show per ricordare Tina Turner, morta all’inizio di questa settimana.

“Voglio solo prendermi un secondo per onorare Tina Turner”, ha detto al suo pubblico. “Se siete miei fan, siete fan di Tina Turner. Non sarei su questo palco senza di lei, quindi voglio che urliate, così lei può sentire tutto il vostro amore”.

E ha aggiunto: “Sono così fortunata a essere stata testimone della sua genialità”.

Beyoncé asks the crowd to salute Tina Turner #RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/NEqHyd3wwi — Gregory Ellwood – The Playlist 🎬 (@TheGregoryE) May 26, 2023

Il messaggio per Turner al suo concerto arriva pochi giorni dopo che Bey aveva condiviso una lettera di addio sul suo sito web: “Mia amata regina. Ti amo all’infinito. Sono così grata per la tua ispirazione e per tutti i modi in cui hai aperto la strada. Sei forza e resilienza. Sei l’epitome del potere e della passione. Siamo tutti così fortunati ad aver assistito alla tua gentilezza e al tuo bellissimo spirito che rimarranno per sempre. Grazie per tutto quello che hai fatto”.

Beyoncé ha spesso citato Turner come una delle sue principali ispirazioni musicali. Alla morte della star, i fan sono tornati a condividere clip di Beyoncé che parlava dell’impatto di Turner.

“Quando ero un bambina e guardavo i suoi video, volevo essere come lei”. La clip risale ai Grammy Awards del 2008, quando Beyoncé e Turner si esibirono insieme in Proud Mary. Inizia mostrando il loro primo incontro, con Beyoncé, allora 26enne, che saltella verso Turner e la abbraccia come una sorta di zia che conosce da tutta la vita.

Prima di allora, Beyoncé durante il Kennedy Center Honors del 2005 aveva detto: “Non dimenticherò mai la prima volta che ti ho visto mentre ti esibivi, Non ho mai visto in vita mia una donna così potente, così impavida, così favolosa – e quelle gambe!”.

Da Rolling Stone US