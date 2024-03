Guarda Liam Gallagher e John Squire suonare una cover dei Rolling Stones alla prima data del tour insieme

Ieri a Glasgow Liam Gallagher e John Squire hanno dato il via al loro tour inglese. La coppia formata dall’ex Oasis e dall’ex Stone Roses, accompagnata da una backing band, ha suonato così 11 brani, ovvero tutti i 10 che compongono il loro album collaborativo Liam Gallagher & John Squire più una cover.

Dopo aver fatto intendere qualcosa nella nostra cover story sulla possibile scelta della cover, Liam e John hanno optato per Jumpin’ Jack Flash dei Rolling Stones, brano scritto da Mick Jagger e Keith Richards e pubblicato come singolo nel 1968.

Ecco alcuni video della cover e di altri momenti dello show:

@LiamGallagherOfficial and John Squire covering @TheRollingStones "Jumpin Jack Flash" 3/13/24.

Liam Gallagher & John squire performing ‘Jumpin Jack Flash’ live at barrowlands 2024 📹columbiapins on IG pic.twitter.com/nYw8ww9Fjx — 𝙤𝙖𝙨𝙞𝙨 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤𝙨 (@oasis_videos) March 13, 2024

Liam Gallagher John Squire – You’re not the only one (live at barrowlands 2024) 📹that guy you met at that show pic.twitter.com/Z26EaZHpiv — 𝙤𝙖𝙨𝙞𝙨 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤𝙨 (@oasis_videos) March 13, 2024

Liam Gallagher John Squire- Mars To Liverpool live at Barrowland Ballroom (13.3.24) Absolute class 👏🏻 oasis_reels/IG pic.twitter.com/aNK80CenFC — Liam Gallagher Daily Official (@liamgdaily) March 13, 2024

Brilliant #LiamGallagher with a major hero of mine #JohnSquire delivering it as it should be tonight at the #thebarrowlandsballlroom Glasgow does it best pic.twitter.com/QdatXIZIkN — @gmacamera (@gmacamera) March 13, 2024