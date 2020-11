Guarda Liam Gallagher che canta sul Tamigi

Dopo i Sex Pistols, Liam Gallagher. Ok, il concerto che il cantante degli Oasis terrà il 5 dicembre in diretta dal fiume Tamigi non ha nulla a che fare con l’incursione di Johnny Rotten e compagnia durante il giubileo della regina del 1977, quando cantarono su una chiatta con finale rocambolesco, ma è impossibile non pensare a quel precedente. Solo che quello dei Pistols era un atto a metà fra l’autopromozione e la protesta, quello di Gallagher è un livestreaming a pagamento. E nessuno verrà arrestato.

Ora Liam Gallagher ha pubblicato un trailer dello show in cui interpreterà con la sua band pezzi solisti e canzoni dimenticate degli Oasis su una chiatta. Titolo: Down by the River Thames. Nel video si ascolta Shockwave con il London Bridge sullo sfondo. Promette bene.

Sono quattro i live previsti, in diversi orari per diverse zone del mondo. Quello per Gran Bretagna e Europa sarà alle 9 di sera ora italiana e in prevendita costa 19,50 euro. Gli altri live sono fatti per East Coast americana e Sud America; West Coast e America Centrale; Australia, Nuova Zelanda e Asia.