Bardato con cappello e occhiali da sole davanti al lavandino della cucina, Liam Gallagher inizia a cantare Wonderwall mentre si lava le mani: “Today is gonna be the day / That they’re gonna throw it back to you /By now you should’ve somehow / Realized what you gotta do“.

Ed è qui che al posto dei soliti versi inizia a modificare il testo di uno dei brani più celebri degli Oasis per invitare a fare tutti come lui: “Wash your hands”. In quarantena Wonderwall diventa subito Wonderwash.