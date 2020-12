Guarda l’esibizione in streaming di Ghali

Dopo Billie Eilish e Dua Lipa, anche Ghali ha proposto un concerto particolare in streaming, il primo in cui ha suonato dal vivo i brani del suo ultimo album DNA. Il rapper si è esibito per Nest Virtual Stage, l’evento digital organizzato da Google «per portare la musica direttamente a casa delle persone».

Il concerto è andato in onda ieri sul canale YouTube di Ghali: grazie a Nest Audio, il nuovo smartspeaker di Google, il pubblico è “entrato” nel camerino del musicista e ha anche replicato a casa le luci del palco e gli effetti sonori della performance.

Qualche settimana fa Ghali ha annunciato – direttamente dal palco di X Factor – l’uscita di DNA Deluxe X, la ristampa deluxe del suo ultimo album. Tutto il ricavato delle vendite verrà devoluto agli operatori dello spettacolo, da mesi in difficoltà a causa della pandemia.