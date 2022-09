Guarda l’esibizione di Liam Gallagher in onore di Taylor Hawkins

«Signore e signori, stasera ci siamo riuniti qui per celebrare la vita, la musica e l’amore del nostro caro amico, il nostro compagno di band, insomma, nostro fratello Taylor Hawkins. Quelli che lo conoscevano personalmente sanno che nessun altro potrebbe farli sorridere, ridere, ballare o cantare come poteva fare lui. E anche chi lo ammirava soltanto da lontano, beh, sono sicuro che ha provato la stessa cosa”.



La voce tremula che ha pronunciato queste parole è quella di Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters e collega di Taylor Hawkins per 25 lunghi anni; del resto, una messa collettiva sentitissima come il Taylor Hawkins Tribute Concert, che si sta svolgendo a Wembley – e di cui sarà disponibile uno speciale di un’ora che andrà in onda domani, alle 20.00, su MTV Music – non poteva che essere aperta da colui che, nel 1997, lo reclutò per sostituire il batterista William Goldsmith.

Dopo questa parentesi emozionale, però, l’atmosfera è cambiata repentinamente grazie alla prima esibizione: quella di Liam Gallagher. L’ex frontman di Oasis e Beady Eye – accompagnato da Dave Grohl alla batteria – ha acceso gli animi del Wembley eseguendo due classiconi: Rock ‘N’ Roll Star e Live Forever. Qui il video: