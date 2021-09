Guarda l’esibizione dei Måneskin al Global Citizen Live

In quella che è già stato ribattezzato “il concerto più grande del mondo”, i Maneskin si sono esibiti da stelle tra le stelle dominando il palco per oltre 20 minuti e chiudendo con Zitti e buoni tra un pubblico in delirio. È quanto accaduto al Global Citizen Live, evento che questo weekend ha visto (e continua a vedere) centinaia di grandi della musica suonare davanti a oltre 100mila spettatori in presenza e almeno un miliardo di spettatori collegati dai quattro angoli del pianeta.

Organizzato tra New York, Londra, Parigi, Los Angeles, Rio de Janeiro, Sidney, Lagos, Seul e Mumbai, il Global Citizen Live vuole essere una specie di versione moderna del Live Aid. Lo scopo è politico: chiedere ai leader mondiali di fare sforzi per risolvere la crisi climatica, ai Paesi ricchi di aiutare i Paesi poveri nella transizione ecologica, ai leader del G7 di aiutare il resto del mondo con i vaccini accettando la proposta di rimuovere i diritti di proprietà intellettuale.

In questo contesto i Maneskin hanno fatto impazzire il pubblico con la loro performance, suonando in diretta da Parigi e risultando gli artisti più acclamati tra quelli che si sono esibiti. Delle vere e proprie stelle, insomma, allo stesso livello dei grandi nomi del Global Citizen Live: Elton John, Stevie Wonder, Ed Sheeran, Coldplay, Jennifer Lopez, Demi Lovato, Duran Duran. Qui sotto potete vedere i video della loro esibizione: