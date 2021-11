Guarda l’esibizione dei Måneskin agli American Music Awards

Settimane impegnative per i Måneskin che, dopo essersi esibiti una settimana fa agli MTV EMA, la scorsa notte hanno replicato agli American Music Awards.



Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono presentati alla premiazione in smoking e papillon, e l’avevano ironicamente già anticipato rispondendo a Simone Pillon che li aveva criticati per i loro look. Trovate il video qui sopra.

La band è stata introdotta sul palco dalla rapper Cardi B, che per fare l’annuncio si è seduta a tavola con davanti piatto di spaghetti.







I Måneskin erano anche nominati nella categoria ‘Favorite Trending Song’ con Beggin’. Il premio è stato però vinto da Megan Thee Stallion e dalla sua Body.

Qui l’intervista che i Måneskin hanno rilasciato durante il red carpet: