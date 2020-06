Guarda l’esibizione dei Coldplay a ‘Global Goal: Unite for our future’

Tanti gli artisti che si sono esibiti ieri per l’evento benefico Global Goal: Unite for our future, sulla NBC. Un concerto virtuale per raccogliere fondi a sostegno delle comunità più svantaggiate colpite da Coronavirus. Tra di loro anche i Coldplay, che hanno eseguito Paradise su uno sfondo animato. Il video:

I Coldplay hanno dedicato la propria performance a Elijah McClain, morto la sera del 24 agosto 2019 dopo essere stato aggredito dagli agenti di polizia. Tra i protagonisti di Unite for our future anche Miley Cyrus, Shakira, J Balvin, Jennifer Hudson, Usher, Justin Bieber e Quavo, Chloe x Halle e Yemi Alade.