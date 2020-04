Guarda le performance di Michael Stipe, Flea e Johnny Depp per ‘Pathway to Paris’

Michael Stipe ha cantato il suo nuovo singolo No Time For Love Like Now, Flea si è esibito direttamente dal garage di casa e Johnny Depp ha fatto una cover di Working Class Hero di John Lennon, mentre Patti Smith ha anche intrattenuto gli spettatori tra un’esibizione e l’altra con alcune letture. Questa volta l’occasione era la diretta streaming dell’organizzazione no-profit Pathway to Paris per la 50esima Giornata della Terra. Tra gli ospiti del concerto virtuale anche Cat Power, Ben Harper, il regista Jim Jarmusch e l’italiano Giovanni Caccamo.

