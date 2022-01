Guarda le performance dei Måneskin al concertone di Capodanno americano

Tra i protagonisti del concertone di Capodanno c’erano anche loro: i Måneskin. Ma non parliamo di eventi di casa nostra. La band romana è stata tra gli artisti che si sono esibiti a New Year’s Rockin’ Eve 2022, trasmesso da ABC live from Los Angeles e condotto dall’host più celebre degli USA, mister Ryan Seacrest.



Un’ulteriore conferma dell’anno straordinario per il gruppo, diventato ormai centrale nella scena internazionale. Insieme a Damiano e soci infatti sul palco sono saliti Avril Lavigne, Travis Barker, OneRepublic, Polo G, French Montana, Macklemore e Ryan Lewis. I Måneskin hanno suonato l’ormai popolarissima cover di Beggin’ dei Four Seasons e il loro singolo più recente, Mammamia. Ecco i video delle performance: