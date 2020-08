Guarda Lauryn Hill in concerto per Louis Vuitton

Louis Vuitton ha pubblicato su YouTube il video integrale del concerto di Lauryn Hill che ha trasmesso durante un evento a Shanghai, in Cina per presentare la linea primavera-estate 2021. La performance, diretta da Naima Ramos-Chapman e girata in bianco e nero, è stata ripresa al MLH Studio, in New Jersey, il 31 luglio scorso. Ecco la scaletta:

– Guarding the Gates

– Everything is Everything

– Lost Ones

– Ex-Factor

– Black Rage

– Doo Wop

Di recente Lauryn Hill ha partecipato a The Album, l’ultimo disco di Teyana Taylor: ne abbiamo parlato qui.