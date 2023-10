Guarda Lady Gaga duettare con gli U2 allo Sphere di Las Vegas

Una sera a cantare sul palco con gli U2 nella loro residenza a Las Vegas, un’altra a New York con i Rolling Stones. Non si sta di certo annoiando la nostra Lady Gaga che ieri ha fatto un’apparizione a sorpresa nello Sphere (qui se volte saper meglio di che parliamo) degli U2 per unirsi a Boni e soci per All I Want is You e Shallow, suo brano contenuto nella colonna sonora di A Star Is Born.

Solo pochi giorni fa invece Gaga aveva raggiunto dei Rolling Stones a New York per il primo live pubblico di Hackney Diamonds. Una piccola venue da 600 posti e un live a sorpresa, dove la cantante ha condiviso il microfono con Jagger per eseguire il singolo Sweet Sounds of Heaven. Ora la performance ha finalmente un video, pubblicato dalla stessa band.