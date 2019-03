Guarda la rissa di San Patrizio dei Dropkick Murphys con un fan

Un San Patrizio col botto per Ken Casey, bassista e cantante dei Dropkick Murphys, con una rissa scatenata con un fan dentro un locale di Boston. La band celtic punk, infatti, era stata chiamata a suonare per festeggiare il patrono inglese, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Come riporta TMZ, infatti, durante lo show Casey avrebbe passato il microfono a un ragazzo fra il pubblico, chiedendogli di cantare una canzone. Il fan, tuttavia, si sarebbe poi rifiutato di restituire il microfono, mandando Casey su tutte le furie, come potete vedere nel video qui sotto.

Un portavoce della band, tuttavia, ha comunicato che il motivo dietro la reazione di Casey sarebbe un altro. Il frontman avrebbe invitato il ragazzo a calmarsi dopo averlo visto perdere il controllo, travolgendo nel pogo alcune ragazze infastidite. Nonostante gli avvertimenti pare che il fan abbia continuato, scatenando la reazione del bassista.