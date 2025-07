News Musica

Morgan: «Chiedo ad Angelica pubblicamente scusa. Ho detto cose orribili, ero fuori di me»

In un’intervista al Corriere, Morgan commenta le accuse di stalking e diffamazione mosse dalla cantautrice Angelica Schiatti. E confessa come sta ora: «Male. Non suono, non ho neanche la possibilità di parlare. Mi hanno silenziato, azzerato». Quanto all’aver denunciato Calcutta: «Credo nel dialogo, un cantautore non può denunciare un altro cantautore, ma ho dovuto farlo»