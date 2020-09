Guarda la battle tra Dave Grohl e Nandi Bushell, batterista di 10 anni

Tutto è iniziato quando Nandi Bushell, batterista di 10 anni, è diventata famosa sui social per le sue magie con lo strumento. Vi basta guardare il suo profilo Instagram per vederla in azione. E proprio Nandi, in uno dei suoi ultimi post, ha suonato Everlong dei Foo Fighters: «Signor Grohl, mi piacerebbe sfidarti alla batteria», recitava la didascalia.

Lo scorso fine settimana Grohl ha risposto utilizzando la batteria della figlia Harper per suonare Everlong e Dead End Friends dei Them Crooked Vultures, il suo supergruppo con Josh Homme e John Paul Jones. Nandi ha immediatamente pubblicato un video in cui esprimeva il suo entusiasmo, dichiarando che stavolta era lei ad accettare la sfida.

Meno di una settimana dopo, la giovane batterista ha padroneggiato i Them Crooked Vultures. In un video postato giovedì 3 settembre, Nandi suona proprio con Grohl: «È stato un onore far parte della più #EPIC #ROCK Battle della storia! Con il più fantastico, divertente, gentile e leggendario Dave Grohl! Grazie per avermi dato questa incredibile opportunità. Sono grata. Gli Dei del Rock sono felici!». Insomma, sappiate che se sfidate Dave, beh, potrebbe rispondervi.