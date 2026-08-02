Guarda Kylie Minogue e Nick Cave cantare ‘Where the Wild Roses Grow’ insieme per la prima volta dal 2019

Due leggende della musica australiana si sono ritrovate sullo stesso palco a Brighton, in Inghilterra, dove Kylie Minogue ha fatto una sorpresa ai fan raggiungendo Nick Cave and the Bad Seeds durante il concerto della band.

A metà del set al Preston Park, la cantante è salita sul palco accanto a Cave per interpretare il loro celebre duetto Where the Wild Roses Grow, tratto dall’album Murder Ballads. È stata la prima volta dal 2019 che i due artisti hanno eseguito il brano insieme dal vivo, nell’ultimo revival Cave era stato ospite del concerto di Minogue al Festival di Glastonbury.

Nick Cave and the Bad Seeds – Where the Wild Roses Grow (with Kylie Minogue) live in Brighton 2026

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Prima di allora, Cave e Minogue avevano cantato insieme Where the Wild Roses Grow nel 2018 (l’ultima volta in cui i Bad Seeds avevano eseguito il brano in concerto)nel 2013 e in diverse occasioni a metà degli anni Novanta, subito dopo l’uscita di Murder Ballads.

Oltre al concerto serale di Brighton, Cave e i Bad Seeds hanno anche regalato ai fan un’esibizione a sorpresa nel primo pomeriggio, suonando quattro brani sul tetto del negozio di dischi Resident Music. La scaletta includeva la ritrovata Train Long-Suffering, brano tratto da The Firstborn Is Dead che non veniva eseguito dal vivo da 27 anni prima del tour europeo del 2026 dei Bad Seeds, oltre a una cover di Cosmic Dancer dei T. Rex, che Cave aveva fino a quel momento interpretato solo da solista.

Nick Cave & The Bad Seeds live at the rooftop of Resident Records, Brighton, July 31st 2026

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Il Wild God Tour 2026 di Nick Cave and the Bad Seeds proseguirà in Europa per tutto agosto e si concluderà il 28 agosto al festival Rock en Seine di Parigi. Kylie Minogue, invece, non ha altri concerti in programma nel 2026, ma ha recentemente annunciato l’intenzione di tornare in tournée nel 2027 per celebrare i quarant’anni della sua carriera musicale.