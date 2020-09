Guarda in anteprima il trailer del film su Lo Stato Sociale

«Lo Stato Sociale sono fortissimi. Oh, per un certo pubblico, per i ragazzi, per i giovani, sono molto più famosi di noi dinosauri». Inizia con le parole di Gianni Morandi il trailer di La piazza della mia città: Bologna e Lo Stato Sociale, il film di Paolo Santamaria che esplora il rapporto fra il gruppo di Una vita in vacanza e Sono così indie e “la Dotta, la Grassa, la Rossa”. Alle immagini del concerto in Piazza Maggiore del 2018 si affiancano interviste, immagini d’archivio, le parole di Morandi, Luca Carboni, Matilda De Angelis, Enrico Brizzi e altri.

Prodotto da The Culture Business in collaborazione con Garrincha Dischi e The Factory, La piazza della mia città arriverà nei cinema il 17 settembre. Giovedì 10 settembre alle 20.45 Lo Stato Sociale farà uno showcase unplugged all’evento di chiusura della stagione dell’Arena Puccini a Bologna. Seguirà la proiezione del film in anteprima nazionale. L’evento è sold out, ma è stata organizzata una seconda proiezione, sempre il 10 settembre, presso il Cinema Medica di Bologna. Si terrà alle ore 18.30, è previso un saluto dei ragazzi de Lo Stato Sociale.