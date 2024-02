Guarda il video-racconto del live dei Bud Spencer Blues Explosion a OGR Torino

Ci sono poche band in Italia che sanno suonare con il trasporto dei Bud Spencer Blues Explosion. Lo sanno i loro fan, ma soprattutto coloro che lo scorso 11 novembre hanno visto la band esibirmi nella splendida cornice del Duomo delle OGR Torino per la data zero del tour del loro nuovo album Next Big Niente.

Ora l’opportunità di vedere quella magnifica esibizione live a OGR Club, il format originale delle OGR Torino, sarà allargata a chiunque. OGR Club infatti, come per tutti i suoi appuntamenti, ha preparato un video-racconto della serata che oggi è disponibile su YouTube. Non solo estratti dei brani suonati, ma anche un’intervista esclusiva alla band per conoscere meglio i suoi due membri, Cesare Petulio e Adriano Viterbini, che da quindici anni calcano i palchi italiani con costanza e rispetto dentro e fuori la scena musicale.

Qui il video-racconto della serata a OGR Club: