Guarda il video di ‘Wallah’, il nuovo singolo di Ghali

È uscito Wallah, il nuovo brano di Ghali che segna il suo ritorno a quasi due anni dal disco DNA. Potete vedere il video qui sopra. Il brano, presentato con un secret concert a Milano, racconta l’urgenza di tornare a ballare, di stare insieme agli altri. La produzione è di Merk and Kremont, già al lavoro con Ghali su Good Times.

«Wallah è il mio desiderio di far tornare a ballare la gente. È passato troppo tempo da quando ho avuto modo di vedere i miei fan vivere dei momenti di leggerezza e il brano è pensato proprio per questo. Ora più che mai c’è bisogno di capire che la musica e il ballo sono cose imprescindibili per stare bene».

La regia del video è di Moncef Henaien per la casa di produzione NOON. Nel video vediamo il viaggio di Ghali in Tunisia, che con il suo staff ha attraversato per centinaia di kilometri per visitare tutti i luoghi importanti del suo percorso. Buona visione.