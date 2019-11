Guarda il video di ‘Somedays (I Don’t Feel Like Trying)’ dei Raconteurs

I Raconteurs di Jack White, Brendan Benson, Jack Lawrence e Patrick Keeler hanno condiviso il video di Somedays (I Don’t Feel Like Trying). Diretto da Ben Chappell, è ambientato alla House on the Rock, attrazione turistica di di Spring Green, Wisconsin. Oltre vent’anni fa, i 10,000 Maniacs vi girarono il video di More Than This, cover del classico dei Roxy Music.

Scritta da Benson, Somedays (I Don’t Feel Like Trying) parla di depressione. «Ho a che fare con questa cosa da quando avevo 8 anni», recita il testo. «A volte mi viene da piangere, altre volte non mi va di fare nulla». Il finale è positivo: «Sono qui e non sono ancora morto», ripete più volte Benson.

I Raconteurs sono attualmente in tour negli Stati Uniti con le canzoni del nuovo album Help Us Stranger.