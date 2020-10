Guarda il video di “Niente di me”, il nuovo singolo di Adriana

Niente di me è il nuovo singolo di Adriana, giovane artista italo-guineana che mescola parole e suoni italiani e ritmo africano con grande autenticità. Il video del brano è molto casalingo, a partire dalla location principale (la cameretta dell’artista) fino all’uso di primi piani e selfie.

Nata ad Arzignano nel 1995, si è trasferita in Canada a 17 ed è entrata a far parte della storica crew Culture Shock. Nel 2019 è rientrata in Italia per proseguire la sua formazione artistica, è entrata in Coca-Cola Future Legend, ha vinto il premio AMA Festival e le Honiro Ent Auditions. Lo scorso aprile ha fatto uscire il singolo Baby Please, prodotto da Dj Shocca, con cui ha vinto l’edizione 2020 del contest AW LAB IS ME Music Edition, gestita totalmente in live-streaming e con un record di 5000 artisti partecipanti. Proprio vincendo il contest ha potuto collaborare con Low Kidd, che ha prodotto Niente di me, nuovo singolo distribuito da Sony Music.