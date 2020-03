Guarda il video di Nick Mason che rifà ‘Set the Controls’ dei Pink Floyd

All’incirca due anni fa, il batterista dei Pink Floyd Nick Mason è tornato in tour per la prima volta dal 1994. Ha messo assieme una band con il chitarrista degli Spandau Ballet Gary Kemp, il bassista Guy Pratt, il chitarrista Lee Harris e il tastierista Dom Beken per suonare esclusivamente canzoni dei Pink Floyd pubblicate prima del boom di Dark Side of the Moon nel 1973.

«Sapevo di non poter suonare Comfortably Numb meglio di David e Roger, e nemmeno degli Australian Pink Floyd», ha detto Mason a Rolling Stone nel 2018 riferendosi agli ex compagni Gilmour e Waters, e a una celebre tribute band.

La band, chiamata Nick Mason’s Saucerful of Secrets, ha iniziato a esibirsi in piccoli club a Londra per poi girare i teatri di mezzo mondo di fronte a un pubblico entusiasta di fan dei Floyd. «È stato come tornare venticinquenne. Finalmente vedevo di nuovo in faccia gli altri musicisti. Riuscivo persino a vedere il fondo dei teatri e il pubblico. I grandi stadi sono pazzeschi, ti danno l’opportunità di fare grandi spettacoli, ma nulla è coinvolgente quanto un pubblico che vedi in faccia».

Alla Roundhouse di Londra, dove la band si è esibita per due volte nel maggio 2019, era presente una troupe e la registrazione e le riprese usciranno il 17 aprile nell’album dal vivo e video Live at the Roundhouse (vedi copertina alla fine dell’articolo). Qui sopra potete vedere la performance del classico del 1968 Set the Controls for the Heart of the Sun.

Dopo una pausa, la band sarà nuovamente in tour in Europa tra marzo e luglio. Sono previste due date in Italia: il 25 giugno a Nichelino (Palazzina di Caccia di Stupinigi) e il 26 giugno a Lucca (Piazza Napoleone).