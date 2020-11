Guarda il video di ‘Let Down’, il nuovo singolo di Paris Jackson

Paris Jackson, figlia di Michael, ha pubblicato il nuovo suo singolo Let Down , anticipo dell’album di debutto Wilted, in uscita il 13 novembre per Republic Records.

Il brano è stato scritto da Andy Hull, dalla Jackson e dalla Manchester Orchestra mentre nel video diretto da Meredith Alloway troviamo Paris protagonista di un ballo, che canta di cuori spezzati. Lo trovate qui sopra.



«Sono grata ai miei amici, alla mia famiglia e ai miei colleghi per avermi sempre sostenuto e incoraggiato a fare ciò che mi rende più felice, cioè fare musica», scrive su Instagram. «Questa canzone significa molto per me, perché anche se è una piccola parte di una storia molto più grande, ci ho riversato il cuore e l’anima. Questa canzone è il mio bambino, realizzarla mi ha regalato speranza e spero che porti gioia a tutti quelli che la ascoltano».

La scorsa estate, Jackson ha pubblicato un EP con la band Soundflowers, un duo che costituisce insieme a Gabriel Glenn. Il singolo principale, You Look (Glorious) è stato prodotto da suo fratello Prince. Eccolo: