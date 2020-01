Guarda il video di ‘Good News’ di Mac Miller, dall’album postumo ‘Circles’

La famiglia di Mac Miller ha pubblicato un nuovo video per “Good News,” il primo singolo da Circles, l’album postumo dell’artista scomparso nel 2018, in uscita il 17 gennaio. Si tratta di un video di quasi sette minuti pieno di scene in cui Mac Miller sorride in studio, prima che cominci un viaggio animato in cui si vede il rapper seduto su un grosso fiore di loto.

In una dichiarazione, la famiglia del rapper ha detto che Mac Miller stava lavorando a Circles insieme al producer Jon Brion prima di morire. “Dopo la sua morte, Jon si è dedicato a finire Circles sulla base del lavoro e della conversazioni che aveva avuto con Malcolm”, ha scritto la famiglia. “Siamo molto grati a Jon e a tutti coloro che hanno fatto del loro meglio per far uscire questo lavoro”.