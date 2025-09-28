Guarda il video di ‘Dracula’, il nuovo singolo dei Tame Impala

Kevin Parker, la voce che si nasconde dietro al progetto Tame Impala, ha condiviso il nuovo singolo, Dracula, del suo prossimo album, Deadbeat.

Tame Impala - Dracula (Official Video)

Nella clip, diretta da Julian Klincewicz, Kevin cammina in infradito, di notte, tutto vestito di bianco, mentre una minacciosa motrice di un tir lo segue eruttando fumo come un vulcano dai suoi giganteschi scarichi verticali.

«È una delle canzoni più vecchie dell’album» ha raccontato su Apple Music 1. «È una delle prime che ho iniziato a scrivere. È un esempio di una di quelle canzoni che sono nate in modo molto grezzo e minimale, e poi si sono lentamente trasformate in qualcosa di più pop».

Nel frattempo, il tour è stato già annunciato. E ovviamente l’Italia è inclusa: il 12 aprile 2026 all’Inalpi di Torino e il 13 all’Unipol Arena di Bologna.

Le date del tour del 2026