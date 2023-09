Guarda il video di ‘Alla fine’ di The Andre: un brano per dimenticare gli errori del passato

È uscito su YouTube il videoclip di Alla fine di The Andre, realizzato dagli illustratori Dan & Dav, estratto dall’ultimo album di inediti Mentre non riesco a dormire, che sarà presentato il 12 ottobre all’Arci Bellezza di Milano. I biglietti sono già disponibili sulla app di ticketing e discovery DICE

«Alla fine è il tentativo di tirare le fila di una notte insonne: perché dopo messo in pausa ed elencato tutte le cose che non funzionano, a un certo punto bisogna rimboccarsi le maniche e riprendere a giocare. Il gioco ha le sue regole – alcune fisse, alcune che si può provare a cambiare – ma la regola più importante è una: indietro non si torna. Allora tanto vale perdonarsi per gli errori del passato e cercare di proseguire senza danneggiare gli altri: già questo è un grande risultato».

Questo singolo fa parte del concept del disco, ovvero il rapporto fra l’uomo contemporaneo e il tempo, alternando acute analisi sulla società attuale e profonde analisi interiori, scavando nei dubbi e nelle solitudini della contemporaneità.