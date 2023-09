Guarda il video di ‘A fari spenti’, il nuovo singolo di Elodie

Politica

Ho letto il ‘programma’ di Giorgia Meloni e, all’improvviso, mi sono ritrovato dentro un romanzo di George Orwell

Tolleranza zero nelle periferie, borse di studio riservate soltanto ai "capaci e meritevoli", lotta all'aborto e ai diritti LGBT, controllo dei corpi delle donne, algoritmi incaricati di scegliere un lavoro che non si può rifiutare: più che l'Italia del 2022, sembra il materiale utile per una fantasia a metà tra l'apocalittico e il cyberpunk