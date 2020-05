Guarda il video della reunion dei Take That

Dopo aver fatto pace con Liam Gallagher, questa settimana Robbie Williams è tornato pure a cantare con i Take That. Un concerto virtuale, per beneficenza, in streaming sui canali Facebook e YouTube di Meerkat Music. Potete vedere il video qui sopra.

I quattro, ricordiamo che Jason Orange è uscito definitivamente dal gruppo nel 2014, si sono collegati ognuno dalla propria casa. Robbie è arrivato in ritardo – certe cose non cambiano mai – e la band ha eseguito per i fan tante delle loro storiche hit come Pray, Shine, Back For Good e Never Forget

. Il video ha raggiunto un milione e mezzo di visualizzazioni, tra fan che hanno seguito la diretta e chi invece ha visto il video subito dopo. Non solo il set casalingo: la band ha realizzato anche degli sfondi virtuali per simulare delle vere e proprie esibizioni. Imperdibile.