Guarda il video della nuova canzone di Billie Eilish per ‘Barbie’

L’all-star team della colonna sonora di Barbie da oggi ha un altro membro, Billie Eilish. Dopo l’annuncio di ieri è infatti arrivata What Was I Made For, la canzone con cui la cantante si unisce alla ricca tracklist della soundtrack del film di Greta Gerwig a cui hanno partecipato Dua Lipa, Lizzo, Nicki Minaj con Ice Spice e Aqua, Charli XCX, Sam Smith, Karol G, Tame Impala, Haim e molti altri.

Attraverso i propri social Eilish ha raccontato la genesi della ballata scritta da lei e da suo fratello Finneas (che ha co-prodotto il brano insieme a Mark Ronson e Andrew Wyatt): «A gennaio Greta ha mostrato a me e Finneas alcune scene del film; non sapevamo cosa aspettarci… E ci siamo profondamente commossi… Il giorno dopo stavamo scrivendo e non smettevamo di parlarne e così siamo finiti a scrivere quasi tutto il brano quella stessa notte. Per essere onesti con voi è successo in un momento in cui ne avevo davvero bisogno, e ne sono grata».

What Was I Made For è accompagnata da un videoclip diretto dalla stessa Billie Eilish. Queste le parole di Billie: «Il video mi fa piangere. Significa così tanto per me e spero abbia lo stesso effetto su di voi. Non ho molto altro da dire, penso parli da solo».

Se ne siete oramai ossessionati, non temete: Barbie arriverà nei cinema italiani il prossimo 20 luglio.