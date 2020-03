Guarda il video della diretta di Patti Smith per l’Italia

“Italia, andrà tutto bene. Milano, andrà tutto bene”. È in buona sostanza quel che ieri sera hanno detto Patti Smith e la figlia Jesse in una diretta pensata per il nostro Paese. “Siamo isolati, ma sempre insieme”, ha detto Jesse in lingua italiana. “Abbiamo bisogno di amore, compassione, collaborazione, pazienza, musica, comunicazione, gioia, speranza, ottimismo, amore. Il mondo andrà tutto bene”.

Nella prima parte della diretta Patti Smith ha salutato amici e collaboratori italiani e ha eseguito Wing, una canzone dall’album del 1996 Gone Again, con la figlia al pianoforte.

Nella seconda parte, sempre accompagnata dalla figlia, Patti Smith ha recitato la sua poesia A Pythagorean Traveler. La rocker l’ha scritta mentre si trovava a Sanremo e l’ha scelta perché si adatta al momento che viviamo. “Sono tempi apocalittici e non possiamo spostarci. Ma abbiamo l’immaginazione e possiamo viaggiare con la mente”.

Sul suo profilo Instagram, Jesse Smith ha poi annunciato che il 28 marzo alle 18 ora italiana terrà un concerto virtuale di 30 minuti. È una iniziativa di Germi, il locale di Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo che sta proponendo vari takeover. Stasera, sempre alle 18, ci sarà ad esempio un’esibizione di Steve Wynn dei Dream Syndicate. Le dirette sono visibili sulla pagina Facebook del locale. L’iniziativa si chiama StayON e coinvolge vari club e festival italiani coordinati dall’associazione di categoria Keep On. È una staffetta di eventi in streaming che serve anche a sostenere campagne territoriali per raccolte fondi per ospedali e Protezione Civile.