Guarda il video della cover all-star di ‘Times Like These’ dei Foo Fighters

Dave Grohl, Taylor Hawkins, Dua Lipa, Chris Martin dei Coldplay, Biffy Clyro, Rita Ora, Royal Blood sono sono alcuni degli artisti che si sono riuniti virtualmente per cantare Times Like These dei Foo Fighters. È un’iniziativa di Live Lounge, programma di BBC Radio 1, e fa parte della campagna Stay at Home.

Times Like These (qui il video originale) è uno dei singoli dell’album dei Foo Fighters del 2002 One by One. «Parla di amore, speranza, compassione», ha detto Grohl che quando l’ha scritta attraversava un brutto periodo. Due anni dopo, il pezzo è stato usato da George W. Bush in campagna elettorale, con grande disappunto di Grohl. È stato cantato anche da Florence Welch dal vivo, quando ha sostituto i Foo Fighters a Glastonbury.

I proventi del nuovo singolo, che è stato assemblato da Fraser T Smith ed è presente nelle piattaforme di streaming, saranno divisi fra Comic Relief e Children In Need. Ecco l’elenco completo, in ordine alfabetico, degli artisti che appaiono in veste di cantanti e strumentisit:

5 Seconds of Summer

AJ Tracey

Anne-Marie

Bastille

Biffy Clyro

Celeste

Chris Martin

Dermot Kennedy

Dua Lipa

Ellie Goulding

Foo Fighters

Grace Carter

Hailee Steinfeld

Jess Glynne

Mabel

Paloma Faith

Rag’n’Bone Man

Rita Ora

Royal Blood

Sam Fender

Sean Paul

Sigrid

Yungblud

Zara Larsson