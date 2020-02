Guarda il video del duetto di Justin Timberlake con SZA ‘The Other Side’

Justin Timberlake e SZA hanno pubblicato un nuovo pezzo tratto dalla colonna sonora del film di animazione Trolls World Tour, nei cinema italiani dal 2 aprile. Ok, non promette granché bene e invece The Other Side è un funk ritmato che, come gran parte della colonna sonora, è stato scritto da Timberlake col produttore Ludwig Göransson.

Il video di Daniel Russell rende omaggio ai classici clip hip hop diretti da Hype Williams negli anni ‘90. Effetto fisheye, body d’argento, ambientazioni industrial-fantascientifiche che non sembrano appartenere a un tempo o a un luogo particolare: è tutto qui ed è fatto molto bene.

“Sono entusiasta di essere stata invitata a partecipare a questo progetto con Justin”, ha detto SZA. “Lavorare con lui è stato entusiasmante. È il tipo di energia che si sente nella canzone e che traspare dal video. Non vedo l’ora che la gente lo veda”.

Ha aggiunto Timberlake: “È stato divertente lavorare alla scrittura e alla produzione del progetto. La parte più gratificante è stato riunire creativi di varie discipline. Creare qualcosa che serva al film, pur essendo in grado di esistere al di fuori di esso, è una sfida divertente ed è stata resa ancora più eccitante dalla collaborazione con artisti straordinari”.

Di recente, oltre a lavorare colonna sonora di Trolls World Tour che uscirà il 13 marzo, Timberlake ha collaborato con Meek Mill per il singolo Believe.