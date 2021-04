Guarda il trailer di ‘From Cradle to Stage’, la serie di Dave Grohl sulle mamme rock

Nel 2017 Virginia Hanlon Grohl ha pubblicato un libro intitolato From Cradle to Stage. È il racconto non solo dell’esperienza di vedere il proprio figlio Dave diventare un musicista di successo, ma anche una raccolta di opinioni e racconti di altri madri, quelle di Dr. Dre, di Michael Stipe, di Amy Winehouse, delle sorelle Haim, di Adam Levine, di Mike D dei Beastie Boys. L’introduzione era firmata da Dave Grohl.

Ora quel concetto è diventato una serie. Si intitola come il libro From Cradle to Stage e sarà in streaming su Paramount+ a partire dal 6 maggio, festa della mamma. Virginia e Dave Grohl girano l’America per intervistare Tom Morello, Pharrell Williams, Geddy Lee, Brandi Carlile, Miranda Lambert, Dan Reynolds e le rispettive madri.

«Sono convinto che la relazione tra un musicista e la madre sia importante perché sta alla base della sua concezione dell’amore, che è la musa di ogni artista. Attraversare il Paese e raccontare le storie di queste donne incredibili rimaste lontane dai riflettori non ha solo gettato nuova luce della musica che hanno ispirato, ma mi ha fatto apprezzare l’amore di mia madre, la mia migliore amica. Va da sé che siamo tutti in debito con le donne che ci hanno dato la vita. Senza di loro non ci sarebbe musica».